Татарстан вошел в топ-5 регионов России по качеству жизни в 2022 году

В прошлом году Татарстан был четвертым по России среди качества жизни в регионах. Республика уступила лишь Москве, Санкт-Петербургу и Московской области.

Из инфографики РИА Новости следует, что первые семь мест рейтинга остались неизменными с 2021 года: пятым вновь стал Краснодарский край, шестой — Белгородская область, а седьмой — Ленинградская. Интересно, что не изменив свою позицию, Татарстан тем не менее показал рост рейтингового балла, который вырос с 69,361 в 2021 году до 72,113.

Однако дальше произошел ряд изменений: с 11-го на 8-е место переместилась Калининградская область, а ХМАО опустилась с 8-го на 9-е. Замкнула 10-ку Самарская область, тоже спустившаяся на одну позицию. Нижегородская область покинула топ-10, став 12-й.

Регионами-аутсайдерами в 2022-м стали Еврейская автономная область, Ингушетия и Тыва, занявшие 83–85-ю строки. Четыре новых субъекта Федерации — ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области — не участвовали в оценке.

«Рейтинг строился на основе комплексного учета 67 показателей, оценивающих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере. На их основе рассчитан рейтинговый балл, который выступает в качестве оценки межрегиональных различий и критерия ранжирования регионов», — уточнили в РИА Новости.