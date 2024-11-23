Татарстан вошел в топ-5 регионов России по числу вакансий для психологов

Татарстан оказался в пятерке российских регионов по числу вакансий для психологов. На республику приходится 4% от всех вакансий для таких специалистов в стране, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование hh.ru.

В целом с января по ноябрь для психологов в России было размещено 5,3 тысячи объявлений о наборе сотрудников. Больше четверти — 28% — в Москве, 12% — в Санкт-Петербсурге и 6% — Московской области. Четвертым стал Краснодарский край — 5%. Больше всего предложений поступало от образовательных учреждений — 28%, медицинских компаний — 24%, компаний, работающих в сфере IT, — 6%, общественных организаций — 5% и предприятий нефтегазового и финансового секторов — по 4%.

Тем не менее, отмечают авторы исследования, конкуренция за рабочие места среди психологов остается высокой — на одну вакансию приходится 49 резюме соискателей.

«Несмотря на рост спроса на психологов, предлагаемая им сейчас зарплата остается невысокой — 49 тыс. рублей, что лишь на 4% превышает показатель прошлого года», — отмечается в исследовании.