Татарстан вошел в топ-5 регионов России по числу туристов в отелях по итогам 2025 года

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» ​

По итогам 2025 года Татарстан занял пятое место среди регионов России по количеству туристов, проживающих в отелях, гостиницах и других коллективных средствах размещения, сообщили в пресс-службе Минэкономики РТ. Поток составил 2,9 млн человек.

Лидером стала Москва с 12,9 млн туристов. Далее расположились Краснодарский край (9,3 млн), Санкт-Петербург (7,0 млн) и Московская область (6,4 млн).

Всего по итогам прошлого года республику посетили 4,5 млн туристов – на 0,2 млн больше, чем в 2024 году. Рост турпотока в коллективные средства размещения также составил 0,2 млн человек.

Объем оказанных услуг в сфере туризма с учетом смежных отраслей (расходы на проживание, питание, транспорт, покупки и развлечения) в 2025 году достиг 120 млрд рублей. Это на 13 млрд больше показателя предыдущего года, уточнили в Госкомитете по туризму РТ.

Чаще всего гости республики посещают Казанский Кремль, остров-град Свияжск, Елабугу и Великий Болгар.

Запуск скоростной магистрали М12 до Екатеринбурга изменил логистику и способствовал притоку туристов в республику, сделав Казань доступнее для автопутешественников с востока страны. В целом по России на автотуристов пришлось 60% прироста турпотока, и в Татарстане эта доля также значительна.

С 2025 года по инициативе президента России Владимира Путина в сфере туризма запущен новый национальный проект «Туризм и гостеприимство». С 2021 по 2025 год средства на реализацию нацпроектов в размере более 2,4 млрд рублей направили на поддержку общественных и предпринимательских инициатив: создание модульных некапитальных средств размещения, приобретение туристского оборудования, благоустройство пляжей, проведение событийных мероприятий, реализацию проектов туристского кода в городах Татарстана, а также на создание и функционирование Центра развития кадрового потенциала туристской отрасли в Казани.