Татарстан вошел в топ-5 регионов России по числу производителей органической продукции

Татарстан вошел в топ-5 регионов России по количеству сертифицированных производителей органической продукции. Рейтинг составило Роскачество, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«На начало этого года первенство, по данным Роскачества, удерживает Воронежская область. В регионе сертифицировано 14 производителей органической продукции. Второе место разделили Краснодарский край и Московская область — по 13 производителей. Тройку лидеров замыкают Новосибирская, Ярославская и Калужская области — по восемь производителей», — отмечают в ведомстве.

Четвертое место в рейтинге разделили Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Мордовия, где насчитывается по семь сертифицированных производителей.

Количество «органических» регионов увеличилось уже в прошлом году. Речь идет об Адыгее, Иркутской области, Ямало-Ненецком автономном округе и Москве.

В России производитель может называть свою продукцию органической и размещать знак «Органик» (белый лист на салатовом фоне) на упаковке, только получив сертификат в аккредитованном органе.

Органическая продукция выращена или изготовлена без применения синтетических пестицидов и минеральных удобрений, антибиотиков, гормонов роста.