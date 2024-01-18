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Татарстан вошел в топ-5 регионов России по числу производителей органической продукции
Татарстан вошел в топ-5 регионов России по количеству сертифицированных производителей органической продукции. Рейтинг составило Роскачество, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.
«На начало этого года первенство, по данным Роскачества, удерживает Воронежская область. В регионе сертифицировано 14 производителей органической продукции. Второе место разделили Краснодарский край и Московская область — по 13 производителей. Тройку лидеров замыкают Новосибирская, Ярославская и Калужская области — по восемь производителей», — отмечают в ведомстве.
Четвертое место в рейтинге разделили Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Мордовия, где насчитывается по семь сертифицированных производителей.
Количество «органических» регионов увеличилось уже в прошлом году. Речь идет об Адыгее, Иркутской области, Ямало-Ненецком автономном округе и Москве.
В России производитель может называть свою продукцию органической и размещать знак «Органик» (белый лист на салатовом фоне) на упаковке, только получив сертификат в аккредитованном органе.
Органическая продукция выращена или изготовлена без применения синтетических пестицидов и минеральных удобрений, антибиотиков, гормонов роста.
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