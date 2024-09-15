Татарстан вошел в топ-5 регионов России по числу микроквартир

Татарстан занял пятое место в рейтинге регионов по количеству микроквартир (студий) площадью в 14 кв. м. Больше всего такого жилья – в Москве, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов отрасли.

На втором месте данного топа - Красноярский край, а замыкает «тройку лидеров» - Тюменская область. На четвертое место рейтинга попал Санкт-Петербург.

Интересно, что самая дорогая студия до 14 «квадратов» стоит почти 14 млн рублей. И находится такая «малютка» в Москве.

По словам экспертов, такое микрожилье появляется при реконструкции ранее построенных зданий. Это могут быть квартиры-конструкторы на первых этажах многоквартирных домов, когда 2-комнатную или 3-комнатную квартиры «нарезали» на мелкие студии, перенесли мокрые зоны и разделили лицевые счета. Также подобные квартиры «рождаются» при реконструкции советских общежитий или гостиниц, рассказали аналитики рынка.