Общество 14 января 2026 18:12

Татарстан вошел в топ-5 регионов России по уровню цифровой грамотности школьников

Фото: пресс-служба Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ

Республика Татарстан закрепила позиции в пятерке лидеров страны по активности участия в образовательных проектах «Урок цифры» и «Цифровой ликбез». Об этом сообщает Минцифры РТ.

Татарстанские школьники установили новый рекорд – более 152 тыс. онлайн-прохождений уроков в 2025 году, что на 28% превышает показатели прошлого года.

«Цифровая грамотность сегодня – это не просто модный навык, а необходимость для каждого школьника. Наша задача – дать детям актуальные знания, которые помогут им защищаться от киберугроз и развиваться в цифровом мире», – отметил заместитель министра цифрового развития РТ Булат Габдрахманов.

Фото: пресс-служба Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ

В 2025 году Минцифры Татарстана совместно с ведущими IT-компаниями провело 15 очных уроков по всей республике. Около 1 200 школьников лично присутствовали на занятиях, которые вел Булат Габдрахманов вместе с представителями компаний-технологических лидеров.

Программа «Урока цифры» охватила самые современные технологические темы: от искусственного интеллекта до квантовых вычислений. Особое внимание уделялось вопросам кибербезопасности – дети учились распознавать дипфейки, защищаться от онлайн-мошенников и обнаруживать поддельные аккаунты.

Фото: пресс-служба Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ

«Успех проектов показывает, что татарстанские школьники активно интересуются цифровыми технологиями. Мы продолжим создавать возможности для развития цифровых навыков у подрастающего поколения», – подчеркнул Габдрахманов.

«Урок цифры» реализуется с 2018 года Минцифры России, Минпросвещения России и АНО «Цифровая экономика» при поддержке ведущих технологических компаний страны и национального проекта «Экономика данных».

#минцифры рт #школьники Татарстана #кибербезопасность
