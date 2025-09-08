news_header_top
Общество 8 сентября 2025 01:52

Татарстан вошел в топ-5 регионов РФ по рынку труда

Республика Татарстан заняла четвертое место в рейтинге российских регионов по ситуации на рынке труда. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного РИА Новости.

Татарстан получил 89 баллов, что на 4,4 балла больше, чем годом ранее.

Возглавила рейтинг Москва с результатом 98,04 балла. На втором месте оказался Санкт-Петербург – 97,95, тройку замкнуло Подмосковье – 97,51.

Аутсайдерами рейтинга стали Ингушетия, Дагестан и Тыва.

В исследовании не учитывались данные по новым регионам России.

