Татарстан вошел в топ-5 регионов по высоте спроса на специалистов с ИИ-навыками

Татарстан занимает пятое место среди регионов России по количеству вакансий, требующих от соискателей навыков работы с искусственным интеллектом. Такую статистику «Татар-информу» озвучила менеджер по связям с общественностью hh.ru в ПФО Ирина Егорова.

Всего за 10 месяцев компании по всей стране открыли около 49,2 тыс. вакансий, где указали важность наличия ИИ-навыков. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года спрос возрос практически в два раза.

«Среди регионов по числу вакансий с ИИ-компетенциями лидирует Москва – на столицу приходится сразу 40% предложений от общего спроса. Следом идет Санкт-Петербург – 11%. В пятерку также вошли Свердловская область (6%), Нижегородская область (3%) и Республика Татарстан (3%)», – сказала Егорова.

Чаще всего ИИ-навыки требуются в Татарстане от менеджеров по продажам, дизайнеров, маркетологов, SMM-специалистов и программистов. Тренд на обязательное владение ИИ-инструментами уже закрепился в требованиях многих работодателей: 34% компаний сделали их обязательными для маркетологов и PR-специалистов, 27% – для копирайтеров, а 26% – для аналитиков данных.