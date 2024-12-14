Татарстан вошел в топ-5 регионов по вводу жилья в январе-ноябре

По итогам 11 месяцев 2024 года Татарстан оказался в пятерке российских регионов по вводу жилья. На это указывает статистика Росстата.

В целом по стране за этот период сдано 93,8 млн квадратных метров жилья — на 0,7% больше, чем за аналогичные месяцы 2023 года. За ноябрь возведено 6,3 млн квадратных метров, что на 10% ниже показателей 12-месячной давности.

Пятерку лидеров среди регионов России в январе-ноябре составили Московская область, Краснодарский край, Москва, Ленинградская область и Татарстан. В первом из регионов введено 9,9 млн квадратных метров жилья, а в республике — 3,2 млн.

С 2025 года жилищное строительство в России продолжился в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Помимо этого, его целями станут повышение качества жизни и обеспеченности населения жильем.