Татарстан вошел в топ-5 регионов по введенному жилью для семей

С января по июнь в Татарстане введено более 243 тысяч квадратных метров жилья для семей. Это четвертое место по стране, сообщает пресс-служба Правительства России.

По данным вице-премьера Марата Хуснуллина, с начала года при участии «ДОМ.РФ» в 39 регионах сдано свыше 2,85 млн квадратных метров жилья для 57 тысяч семей. Дома строились с использованием проектного финансирования организации, с применением инфраструктурных облигаций, а также на участках, которые были вовлечены в оборот и переданы инвесторам через аукционы.

Лидером среди субъектов Федерации стал Санкт-Петербург, в котором с января по июнь сдали порядка 397 тысяч квадратных метров жилья, второй — Тюменская область — 342 тысячи. Замкнула тройку Москва с показателем более 303 тысяч «квадратов», а пятое место занял Краснодарский край — около 180 тысяч.

По словам Хуснуллина, сейчас в России продолжается работа по вовлечению и эффективному использованию земель, в том числе под жилье.

Напомним, что указом Президента России Владимира Путина в стране объявлен Год семьи.