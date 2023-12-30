Татарстан вошел в топ-5 регионов по участникам и продажам по «Пушкинской карте»

За 10 месяцев 2023 года в Татарстане было продано свыше 786 тыс. Билетов по «Пушкинской карте». Вырученная сумма составила 306,2 млн рублей, или 22,5% от максимальной суммы, которую можно было заработать исходя из числа участников программы. Об этом сообщает Минкульт Татарстана.

В течение октября в республике приобретено почти 100 тыс. билетов на 39,1 млн рублей. Это на 14,6% больше, чем месяцем ранее.

По выручке в рамках программы Татарстан занимает четвертое место после Москвы, где было продано 4,3 млн билетов на 2,7 млрд рублей, Санкт-Петербурга — 1,3 млн билетов на 940,7 млн рублей и Башкирии — 1,1 млн билетов и 423,4 млн рублей. Замыкает пятерку Нижегородская область, в которой за этот период было продано 654 тыс. билетов на 257,7 млн рублей.

По данным на 1 ноября, в мобильном приложении «Госуслуги Культура» «Пушкинскую карту» в Татарстане выпустили почти 272 тыс. человек (76,8%). За месяц число участников программы в республике выросло на 2,9%.

По числу регистраций регион тоже стал четвертым, уступив Москве, Санкт-Петербургу и Краснодарскому краю.

По доле участников Татарстан занял 5-е месте, нас опережают Санкт-Петербург (106,2%), Москва (78,5%), Чувашская республика (78,3%) и Тюменская область (78%), догоняет Нижегородская область (76,2%).

В министерстве подсчитали, за 10 месяцев на каждого выпустившего программу в этот период продано по 2,9 билета.

Принять участие в программе могут молодые люди в возрасте 14-22 лет, которые не выпускали ее ранее. Оформить ее можно на портале «Госуслуги».

Благодаря «Пушкинской карте» владелец получает 5 тыс. рублей, которые можно потратить на билеты в музеи, театры, концерты и в кино.

Программа реализуется в 2021 года по поручению Президента России Владимира Путина в рамках национального проекта «Культура».