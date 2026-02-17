Татарстан вошел в топ-5 регионов по сбору макулатуры

Республика Татарстан заняла пятое место среди 89 регионов — участников Всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл», которая проводится в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.

В зимнем сезоне, стартовавшем 1 декабря, жители республики собрали почти 120 тонн макулатуры (119 972 кг). Всего в акции по стране приняли участие более 2,4 миллиона человек, общий вес собранной макулатуры превысил 68,6 тысячи тонн.

Акция «БумБатл» проводится под эгидой Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема» и давно вышла за рамки обычного сбора бумаги. Это масштабное движение, объединяющее людей разных возрастов и профессий идеей заботы об окружающей среде.

«БумБатл» сочетает экологическую пользу с соревновательным элементом. Участники могут бороться за первенство в командном или индивидуальном зачете, а также влиять на экологический рейтинг своего региона. С 2025 года акция стала круглогодичной, что позволяет жителям участвовать в ней в любое время.

В министерстве отметили, что попадание Татарстана в пятерку лидеров — свидетельство высокой экологической сознательности жителей. Каждый килограмм собранной макулатуры означает спасенное дерево и снижение нагрузки на полигоны. Ведомство поблагодарило школьников, студентов, сотрудников предприятий и всех неравнодушных граждан, сделавших выбор в пользу переработки.

Сбор макулатуры в республике организован на множестве площадок: в детских садах, школах, колледжах, вузах, офисах компаний и госучреждениях. Присоединиться к акции и найти ближайший пункт приема можно с помощью интерактивной карты на официальном сайте «БумБатла».

Промежуточные итоги в индивидуальных и семейных зачетах будут подводиться весной, летом, осенью и зимой. Окончательные результаты командного и регионального зачета станут известны в марте 2026 года. Минэкологии Татарстана призвало жителей продолжать участвовать в акции, закрепляя и улучшая достигнутый результат.