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Татарстан вошел в топ-5 регионов по реализации программы «Пушкинская карта»
Татарстан оказался в пятерке регионов — лидеров по реализации программы «Пушкинская карта». Об этом сообщает Министерство культуры республики.
По данным на 1 июля, почти 287 тысяч человек в Татарстане выпустили карту в мобильном приложении «Госуслуги.Культура». Это более 79% от общего числа потенциальных участников проекта.
По абсолютным показателям по итогам первых шести месяцев 2024 года Татарстан занимает четвертое место в России, уступая Москве, Санкт-Петербургу и Краснодарскому краю. По доле участников республика входит в тройку лидеров после двух столиц. Следом разместились Нижегородская область и Чувашия.
В министерстве отметили, что за полгода с использованием «Пушкинское карты» в Татарстане приобретено 624 тысячи билетов на сумму 236,8 млн рублей. По этому показателю регион находится на четвертом месте по стране. Первое место с 3 млн билетов занимает Москва, второе — Башкортоста, 749 тысяч, третье — Санкт-Петербург, 626 тысяч.
Участниками программы, которая реализуется в рамках национального проекта «Культура», становятся молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет. Благодаря участию в проекте они могут приобрести билеты в кинотеатры, музеи, филармонии и театры на средства из федерального бюджета. Номинал «Пушкинской карты» составляет 5 тысяч рублей.
Для участия в программе нужно зарегистрироваться на портале «Госуслуги», подтвердить запись и установить приложение «Госуслуги.Культура». В нем можно получить виртуальную либо пластиковую карту. Покупка билетов также доступна в приложении.
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