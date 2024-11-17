Татарстан вошел в топ-5 регионов по популярности гаражной амнистии

Татарстанцы стали одними из наиболее активных участников «гаражной амнистии». С сентября 2021 года в республике зарегистрировано более 17 тысяч объектов, сообщили в Управлении Росреестра по РТ.

Из общего числа 7134 объекта прямого гаражного назначения, а также 10 147 земельных участков. В 2024 году — 1562 и 2959 соответственно.

В целом по стране с начала действия программы зарегистрировано 470 тысяч объектов, в том числе 150 тысяч — с начала текущего года. В сравнении с предыдущим периодом цифры на 15% больше. Помимо Татарстана, программа популярна в Омской, Московской, Тюменской областях и Приморском крае.

«Также в отношении 23,8 тыс. объектов в ЕГРН внесены изменения в сведения о виде объекта недвижимости, благодаря чему их собственники смогут оформить землю под гаражами», — добавил руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

В татарстанском управлении напомнили, что закон о «гаражной амнистии» продолжит действовать до 1 сентября 2026 года.