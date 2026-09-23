Татарстан вошел в топ-5 регионов по объему ипотечного кредитования в августе

Татарстан вошел в пятерку регионов России по объему ипотечного кредитования в августе. Банки выдали жителям республики 3,21 тыс. жилищных кредитов на 13,62 млрд рублей. По сравнению с июлем число выдач выросло на 7%, а их объем – на 10%, сообщается в исследовании ОКБ.

Лидерами по объему ипотечного кредитования стали Москва – 7,29 тыс. кредитов на 48,57 млрд рублей, Московская область – 5,80 тыс. кредитов на 31,92 млрд рублей, Санкт-Петербург – 4,36 тыс. кредитов на 23,52 млрд рублей и Свердловская область – 3,71 тыс. кредитов на 13,90 млрд рублей.

Всего в августе российские банки выдали 94,59 тыс. ипотечных кредитов на 397,82 млрд рублей. По сравнению с июлем количество выдач выросло на 4%, а объем – на 9%. В годовом выражении число ипотек увеличилось на 5%, тогда как общий объем практически не изменился.

Средний размер жилищного кредита в августе составил 4,21 млн рублей. Ипотека на новостройки в среднем была на 5,63 млн рублей, на вторичное жилье – на 3,41 млн рублей.

Новые квартиры составили 17% от общего числа выданных ипотек и 26% от их объема. На вторичное жилье пришлось соответственно 83% и 76%. Доля новостроек второй месяц подряд остается на минимальном за последние пять лет уровне.

Средний срок ипотечного кредита составил 248 месяцев, или 20 лет и 8 месяцев. На покупку новостройки заемщики брали кредиты в среднем на 272 месяца, вторичного жилья – на 234 месяца.

Полная стоимость ипотечного кредита в августе снизилась до 16,80%. Для новостроек показатель составил 14,87%, для вторичного жилья – 18,34%.

За январь–август 2026 года россияне оформили 713,09 тыс. ипотечных кредитов на 3,03 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач выросло на 36%, а их объем – на 33%.