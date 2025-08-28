Татарстан вошел в топ-5 регионов по объемам выданных кредитов в июле 2025 года

Татарстан вошел в пятерку регионов-лидеров по объемам кредитования в июле 2025 года. Жители республики оформили 85,66 тыс. кредитов на общую сумму 32,57 млрд рублей. По сравнению с июнем количество займов выросло на 12%, объем – на 16%, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Июль стал месяцем с самыми высокими темпами кредитования в 2025 году. Всего по стране банки выдали 3,15 млн кредитов на 986,58 млрд рублей, что на 10% больше по количеству и на 16% больше по объему, чем месяцем ранее. Для сравнения: в июне было оформлено 2,86 млн кредитов на 846,95 млрд рублей.

В годовом выражении рынок демонстрирует спад: по сравнению с июлем 2024 года количество выданных кредитов снизилось на 48%, объем – на 33%.

С января по июль 2025 года россияне оформили 19,85 млн кредитов на сумму 5,31 трлн рублей. Это вдвое меньше прошлогодних показателей, когда за тот же период было выдано 41,72 млн кредитов на 10,7 трлн рублей.

Наибольшую долю в кредитном портфеле июля заняла ипотека – 35% против 21% годом ранее. Она стала единственным сегментом, показавшим рост. Доля кредитов наличными снизилась с 40% до 31%, кредитных карт – с 20% до 17%, автокредитов – с 17% до 16%, POS-кредитов – с 2% до 1%.

В топ-5 регионов по объемам кредитования в июле вошли Москва (117,15 млрд руб.), Московская область (80,11 млрд руб.), Санкт-Петербург (51,71 млрд руб.), Краснодарский край (40,31 млрд руб.) и Татарстан (32,57 млрд руб.).