Татарстан вошел в топ-5 регионов по количеству сделок на вторичном рынке жилья

С января по март в Татарстане заключено около 32,2 тысяч сделок на вторичном рынке жилья. По этому показателю республика заняла пятое место в России, передает ТАСС со ссылкой на данные Росреестра.

Опережают Татарстан только Московская область (72,3 тыс.), Краснодарский край (57,3 тыс.), Москва (41 тыс.) и Свердловская область (36,7 тыс.).

В целом по России количество сделок на вторичном рынке жилья в марте выросло на 15% в годовом выражении и на 40% к прошлому месяцу.

На первичном рынке жилья Росреестр насчитал 104 тыс. сделок за март. Это на 48% больше, чем годом ранее.