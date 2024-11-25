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Общество 25 ноября 2024 14:43

Татарстан вошел в топ-5 регионов по количеству оформленных гаражей

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Татарстан вошел в пятерку лидеров по количеству оформленных гаражей. За 3 года действия гаражной амнистии в республике зарегистрировано 17 тысяч объектов такой недвижимости. Причем сюда входят не только сами гаражи, но и земельные участки под ними, сообщает Росреестр РТ.

В топ-5 регионов по данному показателю после Татарстана также попали Омская, Московская и Тюменская области, а также Приморский край.

«С учетом востребованности гаражной амнистии Росреестр анализирует и совершенствует правоприменительную практику в этой сфере. Например, 9 ноября 2024 года вступил в силу федеральный закон, уточняющий положения о порядке признания отдельными зданиями гаражей различной этажности», - отметила и. о. начальника отдела госрегистрации недвижимости Росреестра РТ Светлана Потапова.

Также вступили в действие новшества по упрощенной регистрации двухэтажных гаражей. Ранее такой механизм распространялся только на одноэтажные постройки.

#гаражи #регистрация #Татарстан #топ
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