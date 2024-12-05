Татарстан вошел в ТОП-5 регионов по финансовой грамотности

За последний год около половины россиян повысили уровень своих доходов (46%) и научились ставить перед собой серьезные финансовые цели на срок год и более (49%). Такие результаты показал второй замер Индекса финансовых достижений – исследование ПСБ Благосостояния, направленное на оценку финансовой грамотности россиян и их умение эффективно управлять личным бюджетом. Самыми компетентными в этих вопросах стали жители Воронежа, Москвы и Нижнего Новгорода.

Согласно результатам Индекса, за 2024 год россияне сумели существенно улучшить свое благосостояние. У трети респондентов доходы выросли в пределах 10%, у каждого восьмого - на 30%, 4% смогли увеличить доходы на 50%, а 1% - вдвое. В общей сложности доходы в 2024 году выросли у 46% россиян против 38% в 2023 году. Еще у 42% опрошенных благосостояние осталось на уровне прошлого года.

Более половины россиян (51%) сейчас владеют собственным жильем, не обремененным никакими залогами (рост за год на 3 п.п). Еще у 9% ипотечный кредит за квартиру или дом выплачен более чем наполовину, у 14% - на 50% или менее. Интересно, что анонсированное заранее завершение действия льготных ипотечных программ почти не повлияло на решение россиян брать новые кредиты: низкими ставками на покупку жилья в этом году успели воспользоваться только 6% респондентов. Вместе с тем еще 18% собираются до конца года взять семейную ипотеку по новым условиям.

Индекс показал, что стоимость основного имущества россиян (недвижимость, автомобили, ценные бумаги и т.д.) за год выросла: у 76% респондентов она превышает размер имеющихся долговых обязательств (при этом у 66% из них - существенно). Этот показатель за год вырос почти вдвое: в конце 2023 года только 38,5% респондентов говорили о том, что стоимость их активов гораздо выше размера кредитов.

Возможно, что на соотношение стоимости имущества и обязательств повлияло и то, как россияне за год научились управлять своей долговой нагрузкой. Сейчас у 44% респондентов нет непогашенных кредитов (+1 п.п. к уровню прошлого года), еще 33% обслуживают только один заём.

Повышение уровня финансовой грамотности позволило россиянам перейти к долгосрочному финансовому планированию. Если в конце 2023 года 44% респондентов вообще не имели никаких финансовых целей и планов по их достижению, то сейчас количество таковых сократилось до 23% (-18 п.п). Число опрошенных, которые строят планы на срок год и более, напротив, выросло за последний год на 18 п.п., до 49%.

Планирование и разумный подход к управлению личным бюджетом позволили россиянам увеличить объем сбережений: доля респондентов, которым финансовой подушки безопасности хватит на год, сейчас составляет 11% (рост на 3 п.п.), а количество опрошенных, у которых вообще нет сбережений, снизилось за год на 6 п.п., до 32%.

В целом по методике расчета Индекса финансовых достижений,* россияне набрали в этом году 46,1 балла, что соответствует второму взрослому разряду по шкале, в которой используется система квалификаций по аналогии с большим спортом. Самые высокие баллы респонденты получили за ответы на вопросы об умении управлять долговой нагрузкой (83,8 балла, +2,8 балла к уровню 2023 года), стоимости имущества (70 баллов, +17), наличии собственного жилья (63 балла, +1) и динамике доходов (56,5 балла, +0,5).

Общее значение Индекса по сравнению с первым замером выросло на 2,3 балла.

Регионом-лидером по финансовой грамотности стала Воронежская область (50,2 балла по методике Индекса). Три четверти опрошенных местных жителей имеют собственное жилье, не обремененное ипотечными кредитами, более чем у половины есть банковские вклады, 27% занимаются инвестированием.

На втором месте оказалась Москва (49,4 балла). Более 70% респондентов столицы либо вовсе не имеют кредитов, либо обслуживают только один займ.

Москвичи умело управляют своей долговой нагрузкой и в большинстве своем тратят на выплаты менее 30% доходов.

Тройку лидеров замыкает Нижегородская область (49,4 балла). У каждого четвертого нижегородца есть финансовая подушка безопасности, которой хватит как минимум на полгода. Это хороший показатель, который говорит о высоком уровне финансовой грамотности и склонности к сбережениям.

При первом замере Индекса в тройку регионов-лидеров входили Санкт-Петербург (49,1 балла), Республика Чечня (46,2 балла) и Калининградская область (46,1 балла). Лидеры этого года в 2023-ем занимали восьмое, девятое и шестое места соответственно.

«Индекс финансовых достижений был задуман как инструмент для формирования у россиян грамотного финансового поведения и оценки сильных и слабых сторон в управлении личными финансами. Второй замер показал, что за год россияне стали более рационально распоряжаться своим бюджетом и долговой нагрузкой, увеличили доходы и, что особенно ценно, начали ставить перед собой долгосрочные финансовые цели. На рост доходов и сбережений повлиял ряд факторов – как текущая ситуация на рынке труда, которая сопровождается ростом зарплат, так и жесткая денежно-кредитная политика ЦБ, способствующая росту сберегательной активности граждан, оказали влияние и меры регулятора по охлаждению рынка необеспеченного кредитования. Сейчас уже можно говорить о том, что финансовая культура населения находится на довольно высоком уровне. Вместе с тем сохраняется и большой потенциал для более эффективного использования гражданами всего спектра инструментов для сбережения и приумножения средств, в том числе – инвестиций. Сейчас инвестированием занимаются чуть больше четверти респондентов (28%)», – говорит старший вице- президент, директор департамента управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев.

Шкала Индекса финансовых достижений:

Мастер 91-100 баллов

Кандидат в мастера 81-90 баллов

Первый взрослый разряд 56-80 баллов

Второй взрослый разряд 40-55 баллов

Третий взрослый разряд 20-39 баллов

Первый юношеский разряд 0-19 баллов

Баллы по регионам:

1 Воронежская область 50,2

2 Москва 49,4

3 Нижегородская область 49,4

4 Республика Татарстан 48,9

5 Санкт-Петербург 48,9

6 Челябинская область 48,3

7 Волгоградская область 47,9

8 Пермский край 47,6

9 Свердловская область 47,7

10 Республика

Башкортостан 47,7

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*Индекс финансовых достижений рассчитан на основе опроса россиян, проведенного в октябре 2024 года в 32 субъектах РФ. Выборка для опроса составила не менее 3,8 тыс. человек с пропорциональным разделением респондентов по регионам, полу, возрасту. Участникам исследования предлагалось ответить на 15 вопросов об их финансовых целях, доходах, наличии кредитов и сбережений, используемых финансовых инструментах и прочее.

Ответам присваивались баллы от 0 до 100. Индекс рассчитывался как среднее арифметическое всех ответов по России в целом, а также в разрезе регионов и федеральных округов. При построении Индекса Москва и Санкт-Петербург рассматривались отдельно в связи с более высоким уровнем доходов и расходов жителей столичных городов.

Первый замер состоялся в конце 2023 года, общее значение индекса по стране составляло 43,8 балла.