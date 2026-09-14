Татарстан вошел в топ-5 регионов по числу IT-компаний

Республика Татарстан заняла пятое место среди регионов России по количеству IT-организаций и второе – по динамике роста. За три года число компаний в республике увеличилось с 4 909 до 6 679 – на 1 770, или на 36,06%. Об этом сообщили аналитики проекта Контур.Фокус по итогам исследования рынка с 1 сентября 2023 по сентябрь 2026 года.

За последний год число IT-компаний в Татарстане выросло на 13,2% – с 5 900 до 6 679. За год зарегистрировано 1 703 новых бизнеса, закрылось 935. За три года появилось 3 966 новых организаций, ликвидировано 2 203.

В пятерку регионов-лидеров по количеству IT-организаций за период вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край и Татарстан. В топ-10 также включены Свердловская, Новосибирская, Ростовская, Самарская и Челябинская области.

По динамике роста числа участников бизнеса за указанный период лидирует Краснодарский край (+43,42%). На втором месте – Татарстан (+36,06%), далее следуют Челябинская (+28,83%) и Московская (+28,48%) области.

Доля индивидуальных предпринимателей в IT-секторе Татарстана выросла с 53,51% до 59,57%, юридических лиц – снизилась с 46,49% до 40,23%. Количество ИП увеличилось на 1 304, юрлиц – на 367.

По числу регистраций за последний год Татарстан занял пятое место среди регионов: 1 137 новых организаций против 566 годом ранее.