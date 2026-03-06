Татарстан вошел в топ-5 регионов по числу бронирований отелей и апартаментов в феврале

Татарстан стал одним из самых популярных направлений для путешествий в феврале. Об этом говорят данные о бронировании отелей и апартаментов за последний месяц зимы. Результатом исследований поделился с «Татар-информом» сервис «Яндекс. Путешествия».

Республика заняла четвертое место по числу заездов в объекты размещения. Впереди оказались Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

Основной поток февральских туристов по-прежнему формировали жители мегаполисов (Москва и область — 29%, Санкт-Петербург — 9%), однако география спроса расширялась за счет регионов — прежде всего Самарской, Ростовской и Свердловской областей.

В целом февральские поездки по России оставались короткими — в среднем 2 ночи. Большинство бронирований совершалось примерно за неделю до заезда. Исключение — горные курорты, куда поездки планировали минимум за две недели.