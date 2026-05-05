Татарстан вошел в топ-5 регионов по автокредитам в России

Татарстан оказался среди лидеров по выдаче автокредитов в стране – на фоне общего роста рынка в первом квартале 2026 года Татарстан занял пятое место среди регионов. Такие данные привели в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на сведения кредиторов, передающих информацию в бюро, передает «ТАСС».

Объем выданных автокредитов в России в первом квартале 2026 года вырос на 21,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 306,9 млрд рублей против 252,9 млрд годом ранее.

При этом в сравнении с 2024 годом показатель снизился почти наполовину – на 45,3%. Тогда объем автокредитования в первом квартале достигал 560,7 млрд рублей.

Среди регионов России наибольшие объемы автокредитов в первом квартале зафиксированы в Москве (33,7 млрд рублей), Московской области (26,8 млрд), Санкт-Петербурге (18,5 млрд), Краснодарском крае (15,4 млрд) и Татарстане (14,6 млрд рублей).

В топ-15 регионов по автокредитованию наиболее заметный рост по сравнению с 2025 годом показали Москва (+41,7%), Санкт-Петербург (+37,4%), Московская область (+26,3%), Ростовская область (+24,6%) и Свердловская область (+23,7%).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что, несмотря на небольшое оживление рынка в начале 2026 года и рост по сравнению с прошлым годом, общий уровень выдачи автокредитов остается низким. По его словам, это связано со слабым спросом из-за повышения утилизационного сбора, высоких процентных ставок и роста цен на автомобили.

Кроме того, банки по-прежнему осторожно подходят к кредитованию на фоне жесткой денежно-кредитной политики регулятора.