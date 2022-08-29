Татарстан вошел в топ-5 регионов — лидеров по рынку труда в России

Татарстан занял пятое место в рейтинге регионов, лидирующих по рынку труда в 2021 году. При составлении топа оценивались зарплата, условия труда, занятость, а также емкость рынка труда, говорится в исследовании РИА Новости.

По данным издания, в 2021 году республика улучшила показатели на 4,9 балла в сравнении с итогами 2020-го: 76,9 против 72.

Возглавила рейтинг Москва с показателем 97,2 балла, вторым оказался Санкт-Петербург — 96,5, третьей — Московская область — 86,5. Непосредственно перед РТ расположился Ханты-Мансийский АО, набравший 77,6 балла.

Три последние строчки остались за Чечней (12,3), Тывой (8,6) и Ингушетий (7,1). При этом две последние набрали в 2021 году меньше баллов, чем в 2020-м.