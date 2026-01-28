Татарстан вошел в топ-5 регионов-лидеров по объему выдачи ипотеки в декабре 2025 года

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстан в декабре вошел в пятерку регионов-лидеров по объему ипотечного кредитования: в республике банки оформили 6,12 тыс. ипотек на 29,43 млрд рублей, к ноябрю показатели выросли на 62% по количеству и на 66% по объему. Об этом свидетельствуют данные Объединенного Кредитного Бюро.

В целом по стране декабрь стал самым активным месяцем 2025 года: банки выдали россиянам максимальное за год количество кредитов на покупку жилья – 162,81 тыс. По сравнению с ноябрем число выдач увеличилось на 47%, а в годовом выражении – на 148%.

Объем ипотечного кредитования также достиг годового пика и составил 776,81 млрд руб., что на 53% больше, чем месяцем ранее. В сравнении с декабрем 2024 года объем выдач вырос на 184%.

Структура спроса по типу жилья в декабре заметно не изменилась: новое жилье заняло половину выдач, при этом обеспечило основную часть денег – 61% общего объема ипотечных кредитов. Доля вторичного рынка, соответственно, составила 50% по количеству и 39% по объему.

Средний размер ссуды в декабре обновил исторический максимум и составил 4,77 млн руб.: при покупке новостройки показатель достиг 5,69 млн руб., на вторичном рынке – 3,74 млн руб.

Срок ипотечного кредитования в декабре вырос до максимальных для 2025 года 285 мес. (23 года 9 мес.), что стало вторым по величине значением за все время наблюдений. Разрыв между сегментами сохранился значительным: кредит на новое жилье банки выдавали в среднем на 326 мес. (27 лет 2 мес.), на вторичное – на 254 мес. (21 год 2 мес.).

Полная стоимость кредита (ПСК) на покупку жилья в декабре составила 18,26%. Для новостроек ПСК была на уровне 18,10%, для вторичного рынка – 19,52%.

По итогам IV квартала 2025 года рынок ускорился: банки выдали 384,03 тыс. ипотечных кредитов на 1,78 трлн руб. По сравнению с III кварталом количество выдач выросло на 45%, объем – на 54%. К IV кварталу 2024 года прирост составил 80% по числу кредитов и 106% по объему.

За весь 2025 год россияне оформили 996,06 тыс. кредитов на покупку жилья на 4,42 трлн руб. – в среднем по 368,30 млрд руб. в месяц. По сравнению с 2024 годом количество выдач сократилось на 14%, объем – на 9%.

В топ-5 регионов по объему ипотечного кредитования в декабре, помимо Татарстана, вошли Москва (12,50 тыс. кредитов на 91,87 млрд руб.), Московская область (9,36 тыс. на 58,23 млрд руб.), Санкт-Петербург (8,55 тыс. на 51,57 млрд руб.) и Краснодарский край (5,96 тыс. на 29,39 млрд руб.). Самые крупные ипотечные кредиты выдавали в декабре жителям Москвы – в среднем 7,35 млн руб., Московской области – 6,22 млн руб. и Санкт-Петербурга – 6,03 млн руб.

При этом самый длительный средний срок ипотечного кредитования в декабре зафиксирован в Северной Осетии – 327 мес. (27 лет 3 мес.), самый короткий – в Чукотском АО – 238 мес. (19 лет 10 мес.).