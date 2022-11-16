Татарстан вошел в топ-5 лидеров Национального рейтинга научно-технологического развития

Татарстан вошел в число лидеров Национального рейтинга научно-технологического развития регионов за 2021 год. Рейтинг был представлен на совместном заседании Комиссии по научно-технологическому развитию при Правительстве РФ и Комиссии Государственного совета по науке, сообщает пресс-служба Минобрнауки России.

Провели заседание вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и председатель Комиссии Госсовета по направлению «Наука» губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Участие в нем принял и Президент Татарстана Рустам Минниханов, отмечает пресс-служба руководителя республики.

«Главная цель Национального рейтинга — стимулировать регионы изменять подходы к формированию научно-технологической среды, используя его интегральные показатели. Например, количество граждан, занятых в научной отрасли, число исследователей в возрасте до 29 лет, внутренние затраты регионов на разработки, а также объем отечественных технологий, которые используются организациями реального сектора экономики», — заметил Дмитрий Чернышенко.

По мнению вице-премьера, это позволит регионам разработать собственные инновационные технологии и ускорить достижение технологического суверенитета, о котором неоднократно говорил Президент РФ Владимир Путин. Именно он поручил сформировать рейтинг по итогам совместного заседания Государственного совета и Совета по науке и образованию.

«В этом году лидерами Национального рейтинга научно-технологического развития стали Москва, Санкт-Петербург и Томская область», — добавил Чернышенко. В топ-10 также вошли Башкортостан, Татарстан, Новосибирская, Свердловская, Ульяновская, Московская и Нижегородская области.

Рейтинг учитывает 33 показателя, которые распределены по трем блокам: органы власти, среда для ведения наукоемкого бизнеса и среда для работы исследователей. Они рассчитывались на основе данных Росстата, Роспатента, Минпромторга РФ, отчетов Федерального казначейства об исполнении региональных и местных бюджетов, данных субъектов Федерации и институтов развития.

«Опубликованные в рейтинге показатели можно использовать для развития исследовательского сектора, карьерных или бизнес-решений. Например, представители компаний, ориентированные на наукоемкие технологии, смогут понять по рейтингу, какой регион им больше подходит для организации производства. <…> И, конечно, рейтинг станет хорошей подсказкой для молодых ученых и специалистов, которые мотивированы на профессиональное развитие и выбирают регион для развития своих компетенций», — отметил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

«Татарстан вносит весомый вклад в динамику научно-технологического развития страны. На территории республики в рамках национального проекта „Наука и университеты“ созданы научный центр мирового уровня, а также специализированные учебно-научные и инжиниринговые центры. Происходит интенсивное обновление приборной базы и кадрового потенциала сектора исследований и разработок. Сформирована сеть молодежных научных лабораторий. Углубляются кооперационные связи предприятий с вузами и научными учреждениями», — перечислил в своем выступлении достижения республики Рустам Минниханов.

«На первый план сегодня выходит задача по восстановлению технологического суверенитета нашей страны. Перспективы дальнейшего развития научного комплекса Татарстана в значительной мере ориентированы на решение данной задачи», — особо подчеркнул Президент РТ.

Полная версия Национального рейтинга и методология его расчета опубликованы на сайте Минобрнауки РФ. В дальнейшем он будет составляться ежегодно и публиковаться до 1 октября. При этом Дмитрий Чернышенко поручил профильному министерству к декабрю сформировать при комиссии по научно-технологическому развитию межведомственную рабочую группу, которая будет составлять следующий рейтинг, а также при необходимости оптимизировать методику его формирования.