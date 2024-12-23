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Татарстан вошел в топ-5 итогового рейтинга регионов 2024 года
Татарстан занял четвертое место в итоговом рейтинге регионов за 2024 год. Этот перечень отражает в целом социальную и экономическую обстановку в субъекте, сообщает РИА Новости.
Республика набрала 73,98 балла из 100 возможных. Итоговая сумма представляет собой среднее арифметическое по ряду показателей, в том числе в части рынка труда, развитию науки и технологий, качеству жизни населения, в частности материальному благополучию, ЗОЖ и другим.
Лидером рейтинга стала Москва, у которой 86,48 балла, вторым стал Санкт-Петербург, набрав 83,37. Замкнула тройку Московская область — 77,99, а пятерку — Ханты-Мансийский автономный округ — 68,89 балла.
При подведении итогов не подсчитывались результаты четырех новых регионов России: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Нижние строчки рейтинга заняли Еврейская автономная область, Тыва и Ингушетия, результаты которых оказались ниже отметки в 30 баллов: 28,44, 25,74 и 24,99 соответственно.
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