Татарстан вошел в топ-4 среди регионов РФ по числу малых технологических компаний

По итогам 2025 года количество малых технологических компаний (МТК) в Татарстане достигло 240, а их средняя выручка составила 244 млн рублей, что на 33% превышает среднероссийский показатель. Об этом сообщили в Министерстве экономики Республики Татарстан.

На сегодняшний день в реестре МТК зарегистрировано 252 компании из республики. Это четвертый результат среди регионов России — после Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. Всего в РФ на указанный период насчитывается 6735 таких компаний.

Для сравнения: в декабре 2024 года в реестре числились 159 татарстанских компаний с общей выручкой 61,5 млрд рублей, что составляло 5% от общероссийского объема.

Большинство малых технологических компаний республики работают в промышленности (25%), а также в сфере информационных технологий, телекоммуникаций и интернета (17%).

В министерстве отметили, что в Татарстане реализуется экосистемный подход к поддержке МТК, обеспечивающий компаниям сквозные меры помощи на всех этапах развития — как на федеральном, так и на региональном уровнях. Республиканские компании могут воспользоваться льготным кредитованием, микрофинансированием, поручительствами, лизингом, а также услугами Центра «Мой бизнес».

На федеральном уровне доступны гранты Фонда содействия инновациям, льготное кредитование Корпорации МСП, промышленная ипотека от Минпромторга России, ускоренная регистрация интеллектуальной собственности через Роспатент, гранты «Сколково», акселерационная программа «Драйвер» Фонда развития интернет-инициатив, а также возмещение затрат на выпуск и размещение ценных бумаг от Центра поддержки инжиниринга и инноваций.

В текущем году российские МТК смогут получить до 20 млрд рублей льготного финансирования по специальной программе Минэкономразвития России и Корпорации МСП. Программа реализуется в рамках федерального проекта «Технологии» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».