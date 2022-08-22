Татарстан вошел в топ-30 регионов России по числу работников с зарплатой выше среднего

В Татарстане 28,8% работников получают зарплату, превышающую средний уровень по России. Выше двух средних в месяц получают 4,8% жителей республики. В рейтинге регионов РТ занимает 23-е место, следует из данных исследования РИА Новости.

«За последние 12 месяцев (с июня 2021 года по май 2022 года) средняя зарплата в России составила 52 тысячи рублей, что на 12,2% больше, чем за предыдущий двенадцатимесячный период», — заявили в агентстве.

Лидером рейтинга оказался Ямало-Ненецкий автономный округ, в котором почти 72% работников получают зарплату выше среднероссийского уровня, а 33,5% — выше двух месячных окладов. Второе место занял Чукотский автономный округ — 59,3 и 22% соответственно, третье — Ненецкий автономный округ — 58,5 и 23,6%. В топ-5 также вошли ХМАО — Югра и Магаданская область.

83–85-е места – последние в списке – заняли Республика Калмыкия (11,4 и 1,3%), Чеченская Республика (10,1 и 1,4%), а также Ивановская область (9,7 и 1,5%).

Средний показатель по стране составил 31 и 9,3% соответственно.