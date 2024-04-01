Татарстан вошел в топ-30 регионов по динамике рынка труда

По итогам 2023 года Татарстан оказался в числе 30 лучших регионов по динамике рынка труда. Число работающих жителей республики выросло на 2,1%, или на 41,2 тысячу человек. Об этом говорят данные исследования, проведенного РИА Новости.

Доля безработных в Татарстане по итогам IV квартала прошлого года составила 3,7%, что больше, чем в среднем по России (2,9%). В целом по стране за год нашли работу более 1,6 миллиона человек.

Самую большую динамику за 2023 год показала Московская область, где доля работающего населения выросла сразу на 13,9%, или 559,5 тысяч человек. Показатель безработицы в конце года составил 3,4%. Вторым оказался Севастополь, где доля занятого населения выросла на 9,8%, или 24,7 тысяч человек, третьей — Карачаево-Черкесия — +7,2%, или 14,2 тысяч человек. В IV квартале уровень безработицы в них составил составил 2,4% и 2%.

В топ-5, помимо них, вошли Калужская и Ленинградская области, в десятку — Краснодарский край и Северная Осетия — Алания, Адыгея и Крым, а также Санкт-Петербург.

Как отмечают аналитики, по стране ситуация на рынке труда улучшилась в 52 регионах, а в 33, наоборот, ухудшилась. Обстановка на рынке труда в этот период была более оживленной, чем годом ранее. Эксперты связывают это с тем, что экономическая ситуация не оправдала ранее заявленных мрачных прогнозов.