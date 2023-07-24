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Татарстан вошел в топ-30 регионов по численности среднего класса
Татарстан занял 26-е место в рейтинге регионов России по численности среднего класса, составленном экспертами РИА Новости.
В республике доля семей, относящихся к среднему классу, достигает 9,2%. При этом на регион приходится 2,1% от общероссийского количества таких семей.
Соседями Татарстана стали Калужская (9,6% семей среднего класса) и Новосибирская (9,2%) области, занявшие 25-е и 27-е места соответственно.
Лидерами рейтинга оказались Ямало-Ненецкий автономный округ, где к среднему классу относятся 39,2% семей, Чукотский автономный округ, Магаданская область, Москва и Сахалинская область. Санкт-Петербург занял лишь десятое место.
Первую десятку рейтинга составили в основном северные регионы, что эксперты объяснили «высокими зарплатами при относительно низкой стоимости недвижимости». Показатели Москвы и Петербурга получились относительно низкими из-за достаточно больших расходов их жителей, пояснили аналитики.
Меньше всего семей среднего класса оказалось в Ингушетии (1,4%), Чечне, Калмыкии, Дагестане и Кабардино-Балкарии. Невысокие позиции республик Северного Кавказа специалисты объяснили традиционно большим численным составом семей.
Согласно результатам исследования, «медианное значение доли семей среднего класса по регионам составляет 7,1%». Вместе с тем в 62 субъектах Федерации она еще ниже. В целом же в России 11% семей можно отнести к среднему классу. В 2022 году его доля равнялась 11,5%, в 2019-м — 14,2%.
Наблюдающееся понижение эксперты связали «с экономическими потрясениями» из-за пандемии коронавируса и санкциями стран Запада, введенными после начала специальной военной операции на Украине.
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