Татарстан вошел в топ-3 рейтинга регионов по науке и технологиям

Эксперты РИА Новости подготовили рейтинг регионов России по науке и технологиям. В топ-3 вошли Москва, Санкт-Петербург и Татарстан.

В качестве исходных использовались данные Росстата по наличию и характеристикам материальной базы, являющейся фундаментом научно-технического прогресса, наличию и характеристикам человеческих ресурсов, задействованных в рассматриваемой сфере, а также по эффективности и масштабу научно-технологической деятельности.

Успех Татарстана по отношению к столичным регионам аналитики связывают в первую очередь с развитой инфраструктурой ИТ, высокотехнологичной и инновационной деятельности.

Замыкают список Ингушетия, Ненецкий автономный округ и Хакасия.