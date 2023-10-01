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Украинские боевики обстреляли центральный рынок в Шебекино Белгородской области
Сегодня ВСУ обстреляли район центрального рынка в Шебекино. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По предварительным данным, в результате происшествия пострадали три человека. У женщины осколочные ранения шеи, она доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода. Еще у двоих мужчин осколочные ранения ног. Первую медицинскую помощь им оказали сотрудники пожарной части. Один из пострадавших мужчин не стал дожидаться врачей и ушел, второго сейчас доставляют также в городскую больницу №2 города Белгорода.
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Кроме того, повреждены фасады торговых павильонов на рынке, муниципальные гаражи и 3 автомобиля.
Глава округа Владимир Жданов и оперативные службы находятся на месте. Обход территории продолжается.
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