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Татарстан вошел в топ-3 регионов с наибольшим количеством раскрытых преступлений
По итогам января – августа 2023 года Республика Татарстан заняла третье место среди регионов с наибольшими темпами прироста числа раскрытых преступлений прошлых лет. Об этом свидетельствует статистика МВД России.
По данным ведомства, темп прироста по раскрытию преступлений прошлых лет составил 38,1%.
Также в число регионов России с наибольшим темпом роста числа раскрытых преступлений прошлых лет по итогам января — августа 2023 года вошли Республика Хакасия – 40%, Пермский край – 39,1%, Алтай – 34,5%, Томская область – 33,5%, Тверская область – 32,6%, Тульская область – 30%, Ленинградская область – 29,7%, а также Белгородская область и Ставропольский край, где показатели составили 25,4%.
Всего в республике за период январь – август 2023 года зарегистрировано 37 105 преступлений, что на 4,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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