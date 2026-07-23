Татарстан вошел в топ-3 регионов России по строительству частных домов с эскроу

Татарстан остается одним из самых активных регионов страны по развитию индивидуального жилищного строительства (ИЖС) с использованием счетов эскроу. По данным аналитического центра ДОМ.РФ, республика заняла третье место в России по суммарной площади строящихся домов – 218 тыс. кв. м, уступив только Московской (658 тыс. кв. м) и Ленинградской (231 тыс. кв. м) областям.

При этом средняя площадь индивидуального дома в Татарстане составляет 105 кв. м, что близко к среднероссийскому показателю (107 кв. м).

Средняя стоимость строительства дома оценивается в 6,9 млн рублей, что ниже, чем в Московской и Ленинградской областях (по 9,1 млн рублей), но немного выше, чем в Краснодарском крае (5,8 млн рублей) и Башкортостане (6,1 млн рублей).

В десятку крупнейших регионов по объемам строительства также вошли Башкирия, Краснодарский край, Иркутская, Ростовская, Астраханская, Тюменская и Новосибирская области. На эти регионы приходится 2,1 млн кв. м жилья, или более половины всего объема ИЖС с эскроу в России.

Система эскроу призвана повысить безопасность сделок: средства заказчика хранятся на специальном счете и перечисляются подрядчику только после завершения строительства и регистрации права собственности.