Татарстан вошел в топ-3 регионов России по объемам потребления газа

По итогам 2024-го Татарстан занял третье место по объемам потребления газа. Жители республики потребили почти 19 млрд кубометров данного вещества. По данному показателю РТ обогнали только Москва и Московская область, пишет ГТРК Татарстан.

Отмечается, что в республике не только ударными темпами идет программа социальной газификации, но и ставят рекорды по разработкам газовой промышленности.

Напомним, что на сегодняшний день газ подвели к 29 тыс. домов татарстанцев, в 23 тыс. домовладений «голубое топливо» уже подключено.