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Татарстан вошел в топ-3 регионов России по объемам потребления газа
По итогам 2024-го Татарстан занял третье место по объемам потребления газа. Жители республики потребили почти 19 млрд кубометров данного вещества. По данному показателю РТ обогнали только Москва и Московская область, пишет ГТРК Татарстан.
Отмечается, что в республике не только ударными темпами идет программа социальной газификации, но и ставят рекорды по разработкам газовой промышленности.
Напомним, что на сегодняшний день газ подвели к 29 тыс. домов татарстанцев, в 23 тыс. домовладений «голубое топливо» уже подключено.
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