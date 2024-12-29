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Общество 29 декабря 2024 16:53

Татарстан вошел в топ-3 регионов России по объемам потребления газа

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По итогам 2024-го Татарстан занял третье место по объемам потребления газа. Жители республики потребили почти 19 млрд кубометров данного вещества. По данному показателю РТ обогнали только Москва и Московская область, пишет ГТРК Татарстан.

Отмечается, что в республике не только ударными темпами идет программа социальной газификации, но и ставят рекорды по разработкам газовой промышленности.

Напомним, что на сегодняшний день газ подвели к 29 тыс. домов татарстанцев, в 23 тыс. домовладений «голубое топливо» уже подключено.

#газ #Татарстан
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