Татарстан вошел в топ-3 регионов России по доступности арендного жилья

Татарстан занял третье место по России по доступности арендного жилья для семей с двумя детьми. Об этом говорится в исследовании, подготовленном РИА Новости.

По данным аналитиков, позволить себе арендовать двухкомнатную квартиру в 2023 году могут 65,8% таких татарстанских семей. При этом на аренду жилья и повседневные расходы у них уходит в среднем 74,5 тыс. рублей семейного дохода.

Согласно рейтингу, лидером по доступности аренды жилья в России является Кемеровская область. Арендовать «двушку» могут 70,2% семей из четырех человек в регионе. На повседневные расходы и аренду у них ежемесячно уходит 75,1 тыс. рублей.

Второе место — 68,3% — занимает Санкт-Петербург. При этом ежемесячные расходы по двум статьям оказались здесь выше двух других регионов тройки — 104,8 тыс. рублей.

Четвертое и пятое места заняли Ленинградская и Иркутская области, где аренда доступна 63,3% и 62,6% семей с двумя детьми. Для этого и на ежедневные расходы им требуется 91,8 и 89,8 тыс. рублей.

Помимо них, топ-10 сформировали Белгородская, Нижегородская, Сахалинская, Новосибирская и Липецкая области, где процент варьировался от 60,6% до 62,2%.

Москва же оказалась на 28-м месте рейтинга из 85 (новые регионы в нем не участвовали). Позволить себе аренду в столице могут 53,4% семей с двумя детьми. На съем двухкомнатной квартиры и ежедневные расходы в месяц им необходимо почти 160 тыс. рублей.

Аутсайдерами стали Кабардино-Балкария (13,1%), Дагестан (15,8%), Ингушетия (16,8%), Карачаево-Черкесия (19,3%) и Чечня (21,2%).