Татарстан вошел в топ-3 регионов по выдаче сельских ипотек в 2024 году

С 1 января по 22 июля в Татарстане выдано 709 кредитов в рамках программы «Сельская ипотека» на 3,7 млрд рублей. За этот же период прошлого года, для сравнения, показатель составлял 586 кредитов на 1,6 млрд рублей, сообщает ТАСС.

По данным Минсельхоза России, в 2024 году по стране выдано свыше 14 тысяч таких кредитов — на 30% больше, чем за тот же период предыдущего года.

«По сравнению с 2023 годом спрос на программу „Сельская ипотека“ значительно вырос. В 2024 году, по данным на 22 июля, было выдано более 14,1 тыс. кредитов на 69,3 млрд рублей, в то время как за аналогичный период 2023 года — 9,8 тыс. кредитов на 26,8 млрд рублей», — заявили в ведомстве.

Лидером по оформленным кредитам в рамках программы стала Новосибирская область. Здесь, по данным на 22 июля, выдано 823 сельские ипотеки на сумму 4,4 млрд рублей. Второе место занимает Краснодарский край — 717 кредитов, 3,6 млрд рублей.

В министерстве отметили, что рост числа сделок связан с расширением целей кредитования. С середины 2023 года россияне могут оформить сельскую ипотеку на покупку квартиры в опорном населенном пункте. Также выросла максимальная сумма такого кредита — с 3 до 6 млн рублей. Третья причина высокого спроса — желание граждан приобрести жилье по льготной ставке на фоне роста ключевой ставки ЦБ.

В Минсельхозе также рассказали, какое жилье чаще всего приобретается по программе. Так, 86% такой недвижимости покупается либо возводится на сельских территориях, а оставшиеся 14% — в сельских агломерациях. Почти половина взявших кредит решила перебраться в сельскую местность из крупных городов.

Программа позволяет участнику взять кредит на покупку либо строительство жилья по ставке в 3% годовых, а в приграничных районах — 0,1% годовых.