Татарстан вошел в топ-3 регионов по упоминаемости в СМИ в контексте нацпроектов

Татарстан вошел в топ-3 российских регионов, которые упоминались в СМИ в контексте национальных проектов по итогам января 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Медиалогию».

Республика оказалась на третьем месте с показателем 3,6 тыс. сообщений. «Медиалогия» отмечает, что главными темами стали высокие показатели рейтинга удовлетворенности населения качеством и доступностью дорог, объем соцвыплат семьям, объем финансирования нацпроекта по поддержке МСП на 2022 год.

Краснодарский край стал лидером по итогам всего 2021 года и сохранил в январе первое место (5,2 тыс. сообщений). На второй строчке рейтинга Нижегородская область (4,3 тыс. сообщений).

Национальные проекты реализуются с 2019 года на основании «майских» указов Президента России Владимира Путина и охватывают 12 направлений стратегического развития страны.