Татарстан вошел в топ-3 регионов по развитию науки и технологий

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстан занял третье место в рейтинге российских регионов по научно-технологическому развитию. Первые два места остались за Москвой и Санкт-Петербургом, следует из исследования, подготовленного аналитиками РИА Новости.

Рейтинговый балл республики за 2022 год составил 68,03. При его подсчете учитывалось 19 показателей, объединенных в четыре группы: «Материально-техническая база», «Человеческие ресурсы», «Эффективность научно-технологической деятельности», а также «Масштаб научно-технологической деятельности».

По данным аналитиков, на топ-3 субъектов приходится свыше 38% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, работ и услуг за прошлый год. «Республика Татарстан, занимающая третью позицию в рейтинге, также является одним из научных, технологических и инновационных центров страны. Республика занимает первое место в РФ по инновационной активности организаций», — говорится в материале.

При оценке развития науки и технологий не учитывались показатели новых регионов. Нижние строчки рейтинга заняли Ненецкий автономный округ, Хакасия и Ингушетия (в порядке убывания).