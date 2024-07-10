Татарстан вошел в топ-3 регионов по модернизации сетей ЖКХ в 2024 году

В 2024 году Татарстан занял второе место по строительству и модернизации сетей ЖКХ. За первые шесть месяцев в регионе обновлено 19,7 километра коммуникаций, улучшилось качество жизни 4,2 тысячи человек. Такими данными со ссылкой на вице-премьера России Марата Хуснуллина поделилось Правительство.

Опередить РТ смогла лишь Свердловская область, где за полгода модернизировали 22,3 километра сетей, улучшив качество жизни 123 тысяч человек. Третье место занял Пермский край, в котором обновлено 12,8 километра сетей и улучшены условия проживания для 1,6 тысячи человек.

В целом по стране отремонтировано и построено 98,5 километра коммуникаций в 14 регионах.

«Модернизация коммунальной инфраструктуры, от которой зависит комфорт жизни россиян, — одно из приоритетных направлений работы стройкомплекса страны. Уже есть результаты, но еще многое предстоит сделать», — заявил Хуснуллин.

Он напомнил, что по поручению Президента России Владимира Путина Правительство работает над созданием комплексной программы модернизации ЖКХ до 2030 года. Планируется, что она объединит все реализуемые и запланированные механизмы, а также внебюджетные источники.

«В майском указе Президента о национальных целях развития России четко обозначена задача, что к 2030 году качество коммунальных услуг должно улучшиться для 20 миллионов человек, и мы должны её выполнить», – заключил зампред Правительства России.