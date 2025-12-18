Татарстан вошел в топ-3 регионов по качеству оценки регулирующего воздействия

Министерство экономического развития Российской Федерации подвело итоги ежегодного рейтинга качества проведения оценки регулирующего воздействия (ОРВ) среди субъектов РФ. Республика Татарстан по итогам года вошла в тройку лидеров в высшей группе рейтинга.

В 2025 году благодаря использованию механизма ОРВ в республике удалось защитить бизнес от излишних затрат на сумму более 24 млрд рублей в год. Количество рассмотренных проектов нормативных правовых актов увеличилось в четыре раза по сравнению с прошлым годом.

По рекомендациям Министерства экономики Республики Татарстан доработке подверглись около 70% проектов, а 15% документов, содержащих избыточные требования и ограничения для бизнеса, было решено не принимать.

Оценка регулирующего воздействия проводится по четырем направлениям: механизм проведения ОРВ, ОФВ и экспертизы, методическое сопровождение, ОРВ в органах местного самоуправления и блок независимой оценки экспертами.

В 2025 году в высшую группу рейтинга вошли 16 российских регионов, показавших лучшие практики в сфере регуляторных процедур. Всего в рамках ОРВ в стране было подготовлено 5,5 тыс. заключений, по результатам ОРВ было доработано 60% проектов.