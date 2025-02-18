Татарстан вошел в топ-3 регионов по числу заявок на конкурс «Создай Наше»

Татарстан с 130 проектами от молодых предпринимателей занял третье место среди регионов России по числу заявок, поступивших на конкурс «Создай Наше». Республику опережают Москва и Московская область, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Конкурс «Создай Наше» представляет собой совместный проект Агентства стратегических инициатив, Корпорации МСП и фонда «Молодежная предпринимательская инициатива».

Инициатива должна помочь молодым предпринимателям в развитии собственного бизнеса. Победители конкурса смогут запустить собственный проект с финансовой поддержкой и персональным наставничеством от ведущих экспертов. Мероприятие соответствует целям национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Испытать свои силы могут начинающие предприниматели в возрасте от 14 до 28 лет. В этом году предусмотрены два направления: «Молодежь без бизнеса» и «Бизнес до трех лет». Участников ждет обучение основам предпринимательской деятельности с последующим созданием проекта открытия нового или масштабирования существующего бизнеса.

Заявку можно подать на Цифровой платформе МСП.РФ. Регистрация продлится до 15 часов по Москве 3 марта. Обучение стартует 11 марта и продлится три недели. Затем месяц с 22 апреля эксперты будут оценивать работы участников и определять победителей.

Имена 30 признанных лучшими участников назовут 26 мая – они получат по 1 млн рублей и право на участие в специальной акселерационной программе от Корпорации МСП.

Первый конкурс «Создай Наше» состоялся в апреле 2024 года. Были определены 30 победителей из 20 регионов, среди которых оказались и три проекта из Татарстана. Республика наряду с Санкт-Петербургом стала лидером среди субъектов Федерации по числу победивших инициатив. Отмечены оказались бизнесы по производству органических удобрений, предметов мебели и декора, а также украшений из металла.