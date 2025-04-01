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Происшествия 1 апреля 2025 08:38

Татарстан вошел в топ-3 регионов по числу вынесенных постановлений о нарушении ПДД

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Москва, Московская область и Татарстан стали лидерами по числу вынесенных постановлений о нарушении ПДД. За 2024 год автоинспекторами было возбуждено более 255 млн таких дел, общая сумма штрафов составила 176,3 млрд рублей, передает ТАСС со ссылкой на данные Госавтоинспекции.

Штрафы, выписанные благодаря камерам фотовидеофиксации нарушений ПДД в России в 2024 году, превысили отметку в 149 млрд рублей, что на 8,3 млн рублей больше показателя предыдущего года.

В частности, в прошлом году с использованием данных с камер было составлено 236,6 млн постановлений на общую сумму более 149,2 млрд рублей, из которых до конца года было уплачено около 84,8 млрд рублей. Для сравнения: в 2023 году количество таких постановлений составило 220,9 млн на сумму почти 140,9 млрд рублей, из которых было выплачено около 76,5 млрд рублей. В 2022 году камеры зафиксировали 183,5 млн нарушений на сумму около 112,9 млрд рублей, из которых было выплачено 64,5 млрд рублей.

#гаи #штрафы за нарушение пдд #ПДД #постановление #статистика
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