Экономика 5 сентября 2025 14:22

Татарстан вошел в топ-3 регионов, лидирующих по закупкам у малого бизнеса

Марат Зиатдинов
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

За семь месяцев в Татарстане госкомпании закупили у предприятий малого и среднего бизнеса продукции производственного назначения на 0,39 трлн рублей. Об этом стало известно на X Восточном экономическом форуме, проходящем во Владивостоке, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по закупкам.

Республика из российских регионов по этому показателю опередили только Москва с 1,44 трлн рублей закупок у МСБ и Санкт-Петербург с 0,42 трлн рублей таких закупок.

Топ-5 номенклатуры, на закупку которой госкомпании заключили больше всего договоров, составили: продукция обрабатывающих производств, сооружения и строительные работы, административные и вспомогательные услуги, а также услуги, связанные с научной, инженерно-технической и профессиональной деятельностью.

«Мы видим положительную динамику в объемах закупок производственной продукции у представителей малого и среднего предпринимательства. Это свидетельствует о двух важных процессах: с одной стороны, повышается качество продукции, выпускаемой МСП, с другой – растет доверие государственных компаний к небольшим поставщикам и производителям», – прокомментировал достигнутый результат председатель Государственного комитета РТ по закупкам Марат Зиатдинов.

Корпорация МСП и власти регионов контролируют соблюдение компаниями с госучастием квоты закупок у малого и среднего бизнеса. Соответствующие меры реализуются в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Согласно оценке Корпорации МСП, в целом по России объем закупок у малого и среднего бизнеса по итогам 2025 года может достигнуть 9,4 трлн рублей.

