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Ру Тат
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Экономика
15 мая 2022  08:06

Татарстан вошел в топ-3 по количеству получателей гарантийной поддержки

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Регионами-лидерами по количеству получателей поддержки стали Москва, Краснодарский край, Татарстан, Крым и Санкт-Петербург. Об этом сообщает пресс-служба Министерства промышленности РТ.

Всего за I квартал малый и средний бизнес страны привлек 98,7 миллиарда рублей кредитных средств с использованием механизмов гарантий и поручительств Корпорации МСП, региональных гарантийных организаций и МСП Банка.

Среди получателей поддержки в основном представители обрабатывающих производств, сельского хозяйства, гостиничной сферы и общественного питания.

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