Татарстан вошел в топ-3 по количеству получателей гарантийной поддержки

Регионами-лидерами по количеству получателей поддержки стали Москва, Краснодарский край, Татарстан, Крым и Санкт-Петербург. Об этом сообщает пресс-служба Министерства промышленности РТ.

Всего за I квартал малый и средний бизнес страны привлек 98,7 миллиарда рублей кредитных средств с использованием механизмов гарантий и поручительств Корпорации МСП, региональных гарантийных организаций и МСП Банка.

Среди получателей поддержки в основном представители обрабатывающих производств, сельского хозяйства, гостиничной сферы и общественного питания.