Татарстан вошел в топ-3 по количеству получателей гарантийной поддержки
Регионами-лидерами по количеству получателей поддержки стали Москва, Краснодарский край, Татарстан, Крым и Санкт-Петербург. Об этом сообщает пресс-служба Министерства промышленности РТ.
Всего за I квартал малый и средний бизнес страны привлек 98,7 миллиарда рублей кредитных средств с использованием механизмов гарантий и поручительств Корпорации МСП, региональных гарантийных организаций и МСП Банка.
Среди получателей поддержки в основном представители обрабатывающих производств, сельского хозяйства, гостиничной сферы и общественного питания.