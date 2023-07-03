Татарстан вошел в топ-20 российских регионов по качеству дорог

Татарстан занял 19-е место в рейтинге регионов России по качеству дорог, составленном экспертами РИА Новости по итогам 2022 года.

В республике доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, достигает 64,4%.

При этом плотность автодорог с твердым покрытием в РТ составляет 471,4 километра на 1 тыс. кв. километров территории.

Соседями Татарстана в рейтинге стали Чукотский автономный округ (65,4% региональных и местных дорог отвечают нормативам) и Красноярский край (63,2%), занявшие 18-е и 20-е места соответственно.

Лидерами рейтинга стали Москва, где нормативным требованиям отвечают 97,6% региональных или местных автодорог, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Краснодарский край, Челябинская область и Ингушетия.

«<…> наилучшее качество дорог характерно преимущественно для экономически развитых регионов, но в данном случае Ингушетия стала исключением», — констатируют специалисты.

Хуже всего ситуация с дорогами в Архангельской области — там нормативам соответствует только 13,3% трасс. Несколько лучше ситуация в Кировской области и Марий Эл: 25 и 27,7% дорог в этих соседних с Татарстаном регионах отвечают нормативным требованиям.