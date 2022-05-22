Татарстан вошел в топ-20 регионов России по числу вакансий для фармацевтов и провизоров

С начала года в России на 11% увеличилось количество предложений о работе для фармацевтов и провизоров и превысило 14 тыс. При этом Татарстан оказался в двадцатке регионов по числу таких вакансий, сообщает hh.ru.

Больше всего в фармацевтах и провизорах нуждаются Москва и область, на которые пришлось 15,2% и 9,4% предложений, или 2,1 тыс. и 1,3 тыс. Топ-3 закрывает Краснодарский край — 800 вакансий, или 6,1% от общего числа. На Татарстан пришлось 1,5%.

«Фармацевты остаются одними из наиболее дефицитных специалистов в стране. В этом году на одну вакансию для них приходится лишь 1,2 потенциального кандидата (при комфортном для рынка труда соотношении 5-6 резюме на вакансию)», — объяснили аналитики платформы.

Татарстанским соискателям работодатели в среднем предлагают 50 тыс. рублей, а медианная зарплата в данной сфере за год выросла на 6 тыс. рублей, составив 46 тыс.

Компании, находящиеся в поисках специалистов, как правило, требуют от кандидата профессиональное образование и действующий сертификат, опыт работы и знание ассортимента препаратов. Также от них требуются коммуникативные навыки, грамотная речь и стремление помогать людям.

Взамен, кроме зарплаты, работникам предлагаются различные бонусы, в том числе эксклюзивные скидки, стимулирующие конкурсы, карьерный рост и повышение квалификации, продление сертификата специалиста за счет компании и другие бонусы.