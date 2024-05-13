Татарстан вошел в топ-20 регионов по вводу жилья в 2023 году

За прошлый год в Татарстане введено более 3,4 млн кв. метров жилья, или 0,858 «квадрата» в пересчете на одного жителя. По этому показателю регион занял 16-е место по России, говорится в исследовании РИА Новости.

В целом на республику в 2023 году пришлось 3,1% от всей сданной жилплощади по стране. Объем ввода на 11,1% превысил показатели 2022 года. В целом на одного жителя в регионе приходится 29,6 кв. метра общей площади помещений, что выше общероссийского уровня (28,8).

Наибольший объем жилья в расчете на одного жителя в 2023 году введен в Ленинградской области — чуть более 2 «квадратов». Далее расположились Тюменская область — 1,539 кв. метра, Чеченская Республика — 1,501, Московская область — 1,443.

Нижнюю строчку рейтинга заняла Магаданская область, где за указанный период ввели 12 тыс. кв. метров жилья, или 0,09 кв. м на человека.