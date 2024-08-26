Татарстан вошел в топ-20 регионов по вовлеченности населения в МСБ

Более 916 тысяч жителей Татарстана в 2023 году являлись субъектами малого и среднего бизнеса. Это 45% от общего числа занятых в экономике республики. Такие показатели выводят РТ на 17-е место среди остальных субъектов Федерации, сообщается в исследовании РИА Новости.

В течение года численность занятых в этом сегменте бизнеса в республике выросла на 10,5%.

При подсчете результатов не учитывались показатели четырех новых регионов страны — Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Лидером рейтинга по результатам 2023 года стал Санкт-Петербург, где в малый и средний бизнес (МСБ) вовлечено 62,9% от общего количества занятых, или 2,1 млн человек. За год эти цифры приросли на 11,1%. На втором месте с 56,6% бизнесменов, или 744,6 тысячи человек, оказалась Новосибирская область, тройку замкнула Москва — 56,5%, или 4,867 млн человек. Помимо них, в десятку вошли Калмыкия, Костромская область, Республика Алтай, Московская область, Тюменская, Калининградская, Свердловская области.

Последние позиции рейтинга заняли Чукотский автономный округ, ЯНАО и Ингушетия, где число МСП составляет 21,6%, 20,7% и 13,3% от общего количества занятых. Это 6,9 тысячи, 84,7 тысячи и 26,4 тысячи человек. Чукотский автономный округ стал единственным регионом в стране, в котором за год снизилось число предпринимателей (-5,9%).

По России в малый и средний бизнес оказались вовлечены 43,1% занятых, или 31,4 млн человек. В течение года их число выросло на 11,7%.