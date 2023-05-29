Татарстан вошел в топ-20 регионов — лидеров по благосостоянию семей

Республика Татарстан заняла 16-е место в рейтинге регионов России по благосостоянию семей по итогам 2022 года, который составили эксперты РИА Новости.

В Татарстане потенциально возможный остаток денежных средств среднестатистической семьи с двумя детьми после минимальных расходов в 2022 году составил 45 552 рубля в месяц, а с одним ребенком — 59 020 рублей.

При этом соседями республики в рейтинге стали Московская область, занявшая 15-е место, и Камчатский край, оказавшийся на 17-й позиции.

Необходимо отметить, что рейтинг рассчитывался «по потенциально возможному остатку денежных средств семьи с двумя работающими со средней для региона зарплатой после минимальных расходов на основании данных Росстата», причем полученная сумма корректировалась на величину потребительской корзины региона.

По словам составителей рейтинга, «в реальности этот остаток меньше, поскольку прожиточный минимум, использованный в расчете, учитывает самые минимальные жизненные траты, но больше он точно быть не может». Таким образом, речь идет о модельном показателе, который выступает в качестве индикатора.

В результате оказалось, что в среднестатистической российской семье с двумя работающими родителями, получающими среднюю по стране зарплату, и двумя детьми по итогам 2022 года после минимальных жизненно необходимых трат остается 52,3 тыс. рублей в месяц.

Топ-5 рейтинга составили Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва, Сахалинская область (поднявшаяся на одну позицию по сравнению с 2021 годом), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (поднявшийся с 7-го места на 4-е) и Санкт-Петербург (опустившийся с 3-й позиции на 5-ю). Бывший год назад пятым Чукотский АО стал седьмым, а Магаданская область сохранила 6-е место в рейтинге.

Наихудшие показатели продемонстрировали Псковская и Ивановская области, республики Дагестан, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Чечня, Ингушетия и Кабардино-Балкария. В последних двух регионах потенциально возможный денежный остаток после минимальных трат и вовсе является отрицательным (-203 рубля и -7,3 тыс. рублей соответственно).